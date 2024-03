O terceiro suspeito de executar um jovem em Ubá em novembro de 2023, um homem de 26 anos, foi preso em um imóvel no Distrito de Teixeiras, em Viçosa, nesta quinta-feira (29). De acordo com as investigações, o homem é responsável pela disponibilização das armas e dos veículos clonados para a execução do crime. Outros dois investigados por participação foram presos pela Polícia Civil e o executor permanece foragido.

A ação faz parte da segunda fase da operação Phthónos, que contou com a participação das equipes que apuram furtos e roubos (Viçosa) e homicídios e tráfico de drogas (Ubá). A primeira fase da investigação foi realizada em janeiro.



Conforme apurado pela Polícia Civil, o suspeito de planejar o crime, um homem de 24 anos, deixou o sistema prisional no dia 6 de novembro de 2023, em razão do benefício de saída temporária concedido pela Justiça. Movido pelo sentimento de posse que nutria pela ex-companheira, um dos investigados planejou o homicídio da vítima, atual namorado da jovem.



Com o auxílio de outros três comparsas, o suspeito que se encontra foragido sequestrou a mulher e o próprio filho, mantendo ambos em cárcere privado. No período do cárcere, o grupo, fortemente armado, coagiu a mulher a marcar um falso encontro com a vítima, em um motel na saída da cidade de Ubá. Acreditando que iria se encontrar com a namorada, o veículo em que a vítima estava foi interceptado por motocicletas e carros clonados, próximo ao trevo da comunidade Ubá Pequeno. Nesse momento, o homem foi alvo de mais de 40 tiros.