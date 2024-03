O suspeito de matar um homem em situação de rua em Barbacena, no último sábado (24), foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira (29). A vítima de 32 anos levou uma garrafada na cabeça.

Após os trabalhos de investigação, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do rapaz, que foi encontrado na casa dos pais no Bairro Diniz.

No dia do crime, a Polícia Militar (PM) disse que o jovem relatou que, naquele dia mais cedo, os dois bebiam juntos e depois de embriagados foram dormir. Em determinado momento da noite, ele teria sido acordado por um barulho de garrafa quebrando e percebeu que a vítima estava brigando com um homem, mas não conseguiu identificá-lo.

Após o desentendimento, a vítima voltou a dormir e ele também, sendo acordado algumas horas depois com a presença da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante as buscas, os militares encontraram a carteira de trabalho do homem ao lado do rapaz, o que reforçou as suspeitas de que ele teria sido o autor do crime. Ele apresentou versões confusas e foi detido na ocasião.