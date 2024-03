O Corpo de Bombeiros procura por um homem, de cerca de 41 anos, que teria se afogado em um açude em Matias Barbosa, nesse domingo (3).

Os militares foram acionados por volta das 17h desse domingo por pessoas que estavam na região, atrás do Crematório Candelária, e não identificaram o homem.

As buscas começaram submersas na área indicada pelos banhistas, mas o homem não foi localizado. As buscas foram suspensas por causa do avançar das horas, mas retomada na manhã desta segunda-feira (4).