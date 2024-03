Uma menina de 5 anos e o tio dela, de 36, foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (4) na Comunidade Passos, em Viçosa. A suspeita é que o homem teria se envolvido em um negócio de venda de veículo que deu errado.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, na Rua Maria Acetano, o homem já estava morto com diversos tiros na cabeça. Os policiais foram informados que uma criança também tinha sido atingida e encaminhada para atendimento, mas morreu.

As equipes foram informadas que dois suspeitos chegaram em uma moto e mandaram que o homem saísse do carro. A vítima negou e os suspeitos atiraram duas vezes com o homem ainda dentro do carro.

O homem então saiu pelo lado do motorista, mas os suspeitos continuaram atirando. Um dos tiros acertou a parte traseira do carro, onde estava a menina.

A PM identificou os suspeitos do crime e segue em rastreamento para localizá-los.