Os Bombeiros encontraram o corpo de um homem de cerca de 41 anos,, que teria se afogado em um açude em Matias Barbosa, nesse domingo (3). O acionamento foi feito ainda na tarde do domingo, por pessoas que estavam na região, que fica atrás do Crematório Candelária e não encontraram o homem.

As buscas começaram submersas na área indicada pelos banhistas, mas o homem não foi localizado. As buscas foram suspensas por causa do avançar das horas, mas retomada na manhã desta segunda-feira (4).

