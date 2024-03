Quatro maritacas foram resgatadas no telhado de uma casa em Barbacena, na tarde dessa segunda-feira (4). As aves aparentavam desidratação e foram encaminhadas para atendimento.

A moradora do imóvel, localizado no Bairro Santa Efigênia, contou ao Corpo de Bombeiros que viu que as maritacas se debatiam e gritavam no telhado da residência, e que estavam com as patas presas em pedaços de linhas e barbantes.

Assustada com o sofrimento das aves se debatendo e com medo da altura, a moradora acionou os bombeiros e pediu ajuda.

No local, os militares analisaram a situação e com uma escada conseguiram chegar aonde as aves estavam. Com uma tesoura, o bombeiro cortou as linhas e retirou as maritacas em segurança.

No chão foi possível cortar todas as linhas e livrar as aves que estavam presa, pois as linhas embaraçavam com as patas dos animais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as aves estariam desidratadas, debilitadas e com ferimento nas patas. Por se tratar de uma espécie silvestre, foi necessária grande cautela por parte da guarnição, para não agravar o estado das aves.

As maritacas foram levadas para a Clínica Late e Mia, que presta apoio aos bombeiros, para avaliação e atendimento da equipe de plantão.

“É importante ressaltar que, em caso de se deparar com animais silvestres feridos, ou presos, deve-se manter a distância e fazer contato com o Corpo de Bombeiros – 193”, orientou a corporação.