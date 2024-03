Dois homens, que não tiveram as idades informadas, foram detidos com uma pistola e uma espingarda no Bairro Coelhas, em Viçosa, na noite dessa segunda-feira (4).

No mesmo bairro, no fim de fevereiro, uma troca de tiros entre a Polícia Militar (PM) e suspeitos de tráfico de drogas terminou com quatro pessoas detidas e um “kit rajada” apreendido.

Segundo a PM, o Pelotão Tático Móvel levantou informações que duas pessoas estariam armadas e armazenavam armas de fogo no bairro.

Foram feitas diligências na Estrada dos Araújos e os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia. Os seguintes materiais foram apreendidos:

1 espingarda cal. 12

1 pistola Glock 9 mm

1 carregador de pistola 9 mm tipo caracol

1 carregador de pistola 9 mm normal

10 munições cal. 12



A PM tem registrado ocorrências de tiros em Viçosa nas últimas semanas. Saiba detalhes: