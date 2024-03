A cidade de Lavras decretou nessa terça-feira (5) situação de emergência em saúde pública por causa do grande crescimento de casos de dengue na cidade, que em apenas uma semana aumentaram 82%.

O decreto publicado no Diário Oficial do Município tem validade de 90 dias, sujeito a prorrogação por igual período. O decreto tem a finalidade de promover ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito Aedes aegypti.



Com a publicação a Prefeitura poderá realizar compras de insumos para combater o mosquito, contratar equipamentos de pulverização de inseticida e outras medidas unicamente para o combate ao mosquito Aedes aegypti sem licitação durante a vigência do decreto.

Conforme documento publicado, os fiscais da vigilância em saúde, ficam autorizados a entrar em todos os imóveis para vistoriar e, se constatarem irregularidades, o proprietário será multado, isso é válido para proprietários de casas, lotes e terrenos baldios.

Tags:

Dengue | Emergência | Saúde