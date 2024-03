Uma batida entre dois carros resultou no atendimento de três pessoas no fim da manhã dessa quarta-feira (6), em Conselheiro Lafaiete. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi registrada na BR-040, próximo ao trevo do Paulo VI. A região é conhecida pelos moradores pela intensa movimentação de veículos.

As equipes agiram rapidamente para atender os envolvidos, que receberam os cuidados necessários no local e estavam estáveis. Não foi informado se alguma das pessoas precisou ser encaminhada para o hospital.

De acordo com os bombeiros, as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Os militares disseram ainda que os moradores destacaram a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para evitar novos acidentes.