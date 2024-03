Um dos suspeitos de envolvimento na morte de uma mulher de 32 anos na terça-feira (5), em Ervália, foi detido na zona rural da cidade na noite dessa quarta (6).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada ainda com vida perto do portão da casa dela, na Travessa São Geraldo, na Vila São Geraldo. Ela foi socorrida, mas não resistiu e morreu.

A PM recebeu relatos que os autores chegaram em uma moto, o passageiro desceu do veículo e atirou contra a mulher. A PM explicou que o local é conhecido pela prática de tráfico de drogas e isso pode ter sido a motivação do crime.

Prisões

A PM realizou diligências para localizar os suspeitos do homicídio. Uma operação foi realizada na região do Povoado Godinhos, na zona rural de Ervália, e conseguiu prender um dos suspeitos de participação no crime.

Dois homens foram detidos, sendo que um deles pode ter envolvimento na morte da mulher. A moto que teria sido usada no homicídio foi apreendido. O veículo havia sido roubado anteriormente.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia.