Nessa quinta-feira (7), um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por posse ilegal de arma de fogo em um povoado conhecido como Baetas, no Desterro de Entre Rios, Minas Gerais.

Segundo a ocorrência, a ação pertencia à Operação Força Total, onde foram apreendidas uma espingarda e alguns animais da fauna silvestre, sendo um coleiro, duas maritacas e dois papagaios-verdadeiro.

O armamento e os pássaros foram encontrados na residência do suspeito, que foi levado para a Delegacia de Polícia.

Na forma de depósito, os animais foram deixados sob responsabilidade do homem, por causa da indisponibilidade do Cetas/Ibama em receber as aves.