Um homem de 40 anos foi detido pela segunda vez em menos de uma semana pelo crime de furto em São João Nepomuceno. A segunda ocorrência foi registrada na manhã desse sábado (9), no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem já havia sido detido na última segunda-feira (4) depois de invadir um comércio e furtar bebidas e alimentos. Ele já tinha passagens por furto e arrombamento.

Na sexta-feira, a PM fazia uma operação na cidade quando abordou o homem, que estava com alguns objetos de origem suspeita. As equipes fizeram diligências e localizaram a vítima do furto, que confirmou ser proprietária do material que estava com o homem.

A reportagem entrou em contato com a PM para saber detalhes do material furtado e de onde foi levado, e aguarda retorno.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.