Um jovem de 24 anos morreu na tarde deste domingo (10), após bater com a moto que conduzia em uma árvore às margens da BR-116, em São João da Sapucaia, distrito que pertence a Laranjal.

Não há informações do que teria acontecido para o condutor perder o controle do veículo. As informações apontam que o jovem estava indo almoçar com a mãe que mora bem próximo ao local do acidente.

Uma equipe da EcoRioMinas tentou de todas as formas reanimar a vítima, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Perícia da Polícia Civil esteve no local, realizou os trabalhos e liberou o corpo para Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal.