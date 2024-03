Três homens, de 35, 38 e 45 anos, foram detidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão sobre tráfico de drogas em Santos Dumont, na tarde dessa terça-feira (12).

A Polícia Militar (PM) disse que o mandado foi cumprido no Bairro São Sebastião. No local foi observado que o homem de 38 anos, alvo do mandado e de diversas denúncias de tráfico de drogas, foi até a linha de trem entregar algo. A polícia acredita que seriam drogas para compradores.

Em determinado momento, outros dois homens chegaram e entraram na casa do primeiro suspeito. As viaturas então se aproximaram para cumprir o mandado de busca e apreensão.

O homem de 38 anos correu em direção aos fundos da casa, mas foi abordado em um cômodo. Dentro do imóvel os outros dois homens foram abordados.

Durante vistoria foram encontrados três potes com resquícios de crack e um cigarro de maconha, R$ 382,50 em dinheiro e uma folha de caderno com anotações do tráfico de drogas.

O trio foi detido e encaminhado para a Delegacia.