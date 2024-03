Uma mulher de 58 anos morreu após o carro em que ela estava capotar na MGC-120, no início da madrugada desta quarta-feira (13), em Viçosa. Uma passageira foi socorrida em estado grave.

A dinâmica do acidente não foi revelada.

A Polícia Militar (PM) contou que, quando chegou ao local, no km 625, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no local e a vítima fatal dentro do carro.

A passageira de 35 anos tinha sido socorrida pelo Samu em estado grave para o Hospital São Sebastião. Não há informações sobre o estado de saúde.



viçosa