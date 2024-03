Um entregador de pizza foi roubado por um grupo armado com pedaços de pau e facas no fim da noite dessa terça-feira (12), em Ubá. Um adolescente, que não teve a idade revelada, foi apreendido.

À Polícia Militar (PM), o motoboy, que não teve a idade revelada, contou que foi fazer uma entreva de pizza na Rua Luiza Brandão Teixeira, no Bairro Novo Centro, quando parou a moto para procurar o endereço.

Neste momento, cerca de seis pessoas saíram de um terreno baldio com pedaços de pau e facas, e anunciaram o roubo. O grupo levou três pizzas, três refrigerantes, uma bolsa da pizzaria, um celular, R$ 480 em dinheiro, uma máquina de cartão e um boné.

Depois do crime, os ladrões fugiram no sentido do Fórum. A PM realizou rastreamentos e localizou um adolescente suspeito de participar do crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia.