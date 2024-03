Três homens, de 59 anos, 26 anos e 25 anos, foram detidos em função de um furto ocorrido no sábado (9), no Bairro Cohab, em Santana de Cataguases. No dia, uma mulher de 48 anos reportou à Polícia Militar que o aparelho celular dela foi furtado. Por meio de levantamento, chegou ao responsável por fazer a receptação do telefone e a pessoa que comprou o objeto.

O homem de 59 anos admitiu que comprou o celular por R$100 e o deu ao filho de 26 anos. Pai, filho e o autor do furto foram encaminhados para a Delegacia junto com o objeto subtraído.