Dois homens, de 21 e 33 anos, respectivamente, trafegavam em um carro pelo Bairro Sion em Conselheiro Lafaiete na tarde da terça-feira (12), quando foram abordados pela Polícia Militar.

Pouco antes, o cidadão que ocupava o banco do carona dispensou uma sacola pela janela do veículo. Ela foi recolhida e, dentro dela, foi encontrada uma porção de 200g de cocaína. A dupla foi conduzida para a Delegacia junto com a substância ilícita arrecadada e o veículo foi apreendido e removido para pátio credenciado.