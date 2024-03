Uma mulher de 58 anos morreu em um acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (13), no KM625 da MGC120, na altura de Viçosa. De acordo com o registro policial, uma passageira, de 35 anos ficou ferida gravemente em função do sinistro.

O carro que as mulheres ocupavam teria batido em uma árvore, no entanto, em função da gravidade em que do ocorrido, não foram repassadas informações precisas sobre o que provocou a colisão. A passageira foi encaminhada ao Hospital São Sebastião. Tanto o Corpo de Bombeiros, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram no resgate.