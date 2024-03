Um pedestre, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um caminhão que carregava porcos na MGC-265, em Rio Pomba, na noite dessa quarta-feira (13).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do caminhão, um jovem de 25 anos, contou que transitava pela rodovia quando, no km 108, sentido Ponte Nova/Juiz de Fora, teve a visão ofuscada por faróis de outro veículo de carga não identificado, que seguia no sentido oposto.

Logo em seguida o motorista percebeu que tinha uma pessoa na pista, mas não conseguiu desviar e atropelou o pedestre que morreu no local.

A PMRv disse que a vítima não tinha nenhuma documentação de identificação. Foram realizadas diligências na comunidade vizinha e também em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de buscar informações sobre o pedestre, mas nada foi encontrado.

O perito da Polícia Civil foi acionado e liberou o local após os trabalhos de rotina. A identificação da vítima ficou a cargo da Polícia Civil, conforme os métodos técnicos legais.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e deu negativo. O corpo da vítima foi removido pela funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



Tags:

Rio Pomba