Um foragido da Justiça de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (14) na Rua Carlos Lacerda, no Bairro Estrelas, em Viçosa. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a Polícia Militar soube que o homem estava escondido no endereço e, provavelmente envolvido no tráfico de ilícitos.

As equipes foram até o local, realizaram um cerco no imóvel e quando o suspeito tentou fugir pulando o muro e se escondendo na casa vizinha, foi apreendido com uma pistola com acessório à laser de 40mm, um carregador e 12 munições de mesmo calibre, 21 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, 17 papelotes de cocaína, quatro pedras da mesma droga, três buchas de maconha, R$420,00 e um celular.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia junto com tudo o que foi arrecadado.