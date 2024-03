A direção-geral do Instituição pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste), campus São João del-Rei, apura uma denúncia de assédio contra um professor dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

A informação foi divulgada pela própria instituição nesta sexta-feira (15) e a denúncia foi recebida na quinta (14). O nome do docente não foi revelado.

A reportagem entrou em contato com o IF Sudeste para saber quantos alunos fizeram a denúncia, a média de idade e se o docente foi afastado durante as investigações, e aguarda retorno.

Segundo o IF Sudeste, foi aberto um processo para medidas cautelares imediatas e o caso foi enviado às instâncias responsáveis pela apuração.

O IF Sudeste disse ainda que a Rede de Acolhimento da Política Institucional de Prevenção e Combate ao Assédio e à Violência, designada pela Portaria GABREITOR/IFSUDMG nº 185/2024, atuará no atendimento aos discentes e ao servidor.

“A Direção- Geral repudia qualquer forma de assédio e discriminação e reafirma seu compromisso na garantia de um ambiente saudável e inclusivo para o processo de ensino-aprendizagem e para a formação humana, em sua totalidade”, finalizou a instituição.



Tags:

Educação