A segunda vítima do carro que bateu em uma árvore na BR-120, em Viçosa, na última terça-feira (12), morreu nessa quinta (14). Ela, que tinha 35 anos, ficou gravemete ferida em função do sinistro e havia sido encaminhada ao Hospital São Sebastião, porém não resistiu.

O carro que as mulheres ocupavam teria batido em uma árvore, no entanto, em função da gravidade do ocorrido, não foram repassadas informações precisas sobre o que provocou a colisão. Tanto o Corpo de Bombeiros, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram no resgate.

Tags:

viçosa