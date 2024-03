Um idoso, de 67 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e receptação, nessa sexta-feira (15) na cidade de Antônio Carlos. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito tinha um mandado de busca e apreensão.

Ainda de acordo com a PC, através de investigações, a equipe da PC apurou que o suspeito estaria receptando objetos furtados no município e, diante dos elementos investigatórios obtidos, representou à Justiça pelo mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Durante o cumprimento, foram encontrados diversos materiais furtados na cidade, além de uma arma de fogo e munições. Também foi apreendida a quantia de 56 mil reais.

Ao investigado foi dado voz de prisão em flagrante, sendo levado para a delegacia de plantão, para as providências cabíveis.