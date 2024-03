Um motorista de 37 anos morreu após tentar fazer uma ultrapassagem em uma curva na MGC-120, em Viçosa, sair da pista e bater contra um alambrado na tarde desse domingo (17).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi registrado no km 621 e informações de terceiros apontou que o carro com placa de Viçosa seguia no sentido Coimbra/Viçosa quando iniciou uma ultrapassagem em uma curva acentuada à esquerda.

Neste momento, o motorista se deparou com outro veículo que seguia no sentido oposto. Para evitar a batida frontal, o motorista saiu da rodovia e bateu contra um alambrado que tem na margem oposto da via. Com o impacto, o carro foi projetado para uma plantação de milho de propriedade da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O condutor não resistiu e morreu. A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos de rotina, liberou o corpo da vítima, que foi removido por uma funerária da cidade para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil.

De acordo com a PMRv, vigilantes da UFV estiveram no local e se responsabilizaram pelas providências acerca dos danos causados pela batida na propriedade da instituição.