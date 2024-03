Nesta segunda-feira (18), um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de envolvimento no homicídio de um homem de 36 anos, ocorrido em dezembro de 2023, em Visconde do Rio Branco.

Segundo a ocorrência, a PCMG intensificou o monitoramento do suspeito durante as apurações, e manteve contato com as autoridades do município vizinho onde ele se escondia. Além disso, os policiais passaram a se comunicar diretamente com a família do foragido, explicando os riscos da fuga. Por causa das investidas, o jovem foi convencido por parentes a se apresentar na Delegacia de Polícia da cidade, onde foi cumprida a ordem judicial.



Sobre o crime

De acordo com o delegado Pedro Henrique Vasques, responsável pela investigação, na data do crime, o suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima em uma emboscada. O crime teria sido motivado por vingança devido a um homicídio anterior cometido pela vítima contra um parente do suspeito.