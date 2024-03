Um motorista de 19 anos morreu após uma batida entre carro e caminhão-trator com semirreboque na MGC-482, em Piranga, na manhã dessa segunda-feira (18).

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a condutor do caminhão, que não teve a idade revelada, disse que havia barro na pista no sentido decrescente. Ao passar próximo a uma curva, no km 229, ele perdeu o controle da direção e foi parar na contramão da rodovia, e afirmou que não possível evitar a batida contra o carro que seguia no sentido contrário.

O passageiro que estava no carro teve lesões graves e foi levado para atendimento médico em Conselheiro Lafaiete. Contudo, ele confirmou a versão do acidente apresentada pelo motorista do caminhão. O nome dele não foi divulgado.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves. A perícia esteve no local e a rodovia ficou parcialmente interditada.