Três jovens, um casal de 22 anos e um outro suspeito de 28, foram presos, na manhã desta terça-feira (19), pelas policias Militar e Civil na cidade de Cataguases. Em registros, eles possuíam diversos homicídios registrados na cidade de Viçosa, além de serem suspeitos dos crimes de tráfico de drogas ilícitas, porte Ilegal de arma de fogo e acessórios e desobediência.



De acordo com a ocorrência, a inteligência entre as Polícias Militar e Civil, que busca combater crimes de tráfico de drogas e homicídio na cidade de Cataguases, estava monitorando o carro dos suspeitos, que estava registrado no nome do jovem de 22 anos.

Durante o monitoramento, partindo desde a cidade de Dona Euzébia, o veiculo foi acompanhado pela equipe e, ao chegar na cidade de Cataguases, foi solicitado apoio das demais equipes para que pudesse ser realizada a abordagem, sendo realizado a interceptação, cerco e bloqueio do carro na Avenida Astolfo Dutra, centro da cidade.

O fluxo de veículos foi totalmente interrompido, e nesse momento os militares se deslocaram à pé em direção ao veículo. O suspeito, ao perceber a aproximação da equipe caracterizada da Polícia Militar (PM), desobedeceu ordem de desembarcar do veículo, e tentou sair de ré. A tentativa, porém, foi frustrada através de uma viatura descaracterizada que o acompanhava.

Não satisfeito, o jovem tentou fugir pela margem direita da via, que, ao ser impedido por um Policial Militar, arremessou o veiculo na direção dele. Para se defender, o policial efetuou disparo de arma de fogo em direção ao pneu do veículo. Ainda na tentativa de evadir, o motorista bateu contra o veículo que se encontrava parado na rua, ocasionando danos veículo estacionado, interrompendo a tentativa de fuga.

Com isso, os ocupantes do carro foram abordados. No colo da jovem que ocupava o carona havia um bebê de 11 meses.

No veículo foram encontrados arma de fogo carregada e municiada, o carregador da mesma, uma porção de droga e um colete balístico. Todos os materiais foram apreendidos.

Em pesquisa, foi identificado que o suspeito de 28 anos estava foragido e com mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Viçosa/MG. Durante o registro da ocorrência, foi percebido também diversos homicídios cometidos pelos três em Viçosa.

Ao final, os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cataguases para demais providências.

O bebê foi deixado sob os cuidados dos integrantes do Conselho Tutelar de plantão, que a levaram, provisoriamente, ao abrigo Municipal.