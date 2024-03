Um homem trafegava com uma motocicleta na estrada de Itamarati Descoberto, sem número, no domingo (17), quando foi abordado por dois ocupantes em outra moto. O carona desembarcou e sacou um revólver com a qual ameaçou a vítima em direção a São Lourenço.

O alvo do ataque levou duas horas até conseguir fazer o registro do caso, conforme o registro policial. O veículo não possui seguro. Apesar do rastreamento, a equipe da Polícia Militar não conseguiu localizar o suspeito e a moto roubada.