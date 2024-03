Uma operação policial com objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão nas residências de investigadas por aplicar golpes financeiros por meio de uma imobiliária, na cidade de Barbacena, foi desencadeada pela Polícia Civil (PC) na manhã de quarta-feira (20).

Segundo a PC, durante as investigações, foi apurado que as suspeitas estariam angariando clientes com a promessa de regularizar imóveis junto ao Poder Público ou mesmo resolver questões cartorárias. As investigadas recebiam o dinheiro das vítimas, porém, não realizavam as regularizações e pediam mais dinheiro, justificando que ainda era necessário para os serviços.

Durante as buscas, foram apreendidos talões de cheque, notebook, máquinas de cartão, anotações diversas, além de uma arma de airsoft com a ponta identificadora cortada e outros materiais.