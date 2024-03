Na manhã desta quinta-feira (21), um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Civil por suspeita de realizar jogo do bicho em Barbacena.

De acordo com a ocorrência, a corporação havia recebido informações de que estaria ocorrendo a prática do jogo no Bairro São Geraldo e, após investigações, representou à Justiça pelo mandado de busca e apreensão no estabelecimento.

Durante as buscas foram apreendidos talões, um caderno de anotações, um celular e dinheiro, sem a quantia especificada.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Barbacena.