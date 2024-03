Um caminhão carregado de areia tombou na BR-267, em Maripá de Minas, depois do eixo traseiro do veículo se romper na tarde dessa segunda-feira (25). O motorista teve uma lesão no braço.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o caminhão seguia pela rodovia quando, no km 51, em uma reta com leve declive, o eixo se rompeu e o motorista, de 52 anos, perdeu o controle da direção. O veículo tombou e a carga de areia derramou na pista.

Segundo a PRF, o motorista teve uma lesão leve no braço e foi encaminhada ao posto de saúde em Maripá de Minas.

O trânsito ficou em meia pista das 16h30 até as 19h, sendo liberado totalmente após a remoção do veículo e a limpeza da pista. O caminhão foi removido pelo guincho credenciado pela PRF.