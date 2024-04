Um caminhão carregado com cerveja tombou na BR-116, em Leopoldina, após o motorista perder o controle da direção na tarde dessa segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido Além Paraíba/Leopoldina quando, no km 780, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou.

Uma equipe da concessionária responsável pela estrada esteve no local e sinalizou a via, além de atender o motorista de 38 anos que teve ferimentos leves.



