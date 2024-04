Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso e duas espingardas que seriam de um idoso já falecido foram apreendidas no Distrito de Taruaçu, em São João Nepomuceno, na noite dessa terça-feira (9).

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia via 190 que o foragido de 40 anos estava na localidade. Ele tinha um mandado de prisão por um homicídio cometido em Petrópolis.

O homem foi localizado e preso na Rua Maria dos Santos França. Depois, ele foi encaminhado para a Delegacia em Juiz de Fora.

Espingardas

Ainda no Distrito, no período da noite, a PM apreendeu duas espingardas do tipo “polveira”. Segundo uma vizinha, as armas seriam de um senhor já falecido.

As espingardas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.