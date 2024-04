A Polícia Civil de São Paulo prendeu nessa terça-feira (9), dois suspeitos de participarem da execução do médico muriaeense, Heleno Veggi Dumbá, de 35 anos. O crime aconteceu no dia 29 de março, quando a vítima foi encontrada morta com um tiro na cabeça, dentro do próprio carro, na zona norte de São Paulo.

Os agentes responsáveis pela investigação acreditam ter detido o autor dos disparos e o homem que pode ter o atraído para um encontro como parte do plano. Um terceiro suposto envolvido ainda é procurado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, via nota, que a dupla detida foi conduzida à 4ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), onde seguem as investigações. Além disso, afirmam ter solicitado a prisão preventiva dos suspeitos e aguarda a decisão da justiça.

Heleno Veggi Dumbá tinha 35 anos, foi morto após marcar um suposto encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. Em entrevista à Rádio Muriaé no dia 02 de abril, a mãe Eliane Veggi e sua irmã, Hamanda Veggi disseram que seguem acompanhando o caso, mesmo à distância.

Reprodução: Rádio Muriaé