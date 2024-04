Mãe e foram encontrados mortos dentro de uma casa na tarde dessa quarta-feira (10), no Povoado Caieiro, em Antônio Carlos. O suspeito é um homem de 56 anos, ex-companheiro da mulher. Três crianças, filhos da vítima e do suspeito, foram encontrados pela Polícia Militar (PM) perto da casa onde foi registrado o crime.

A PM foi acionada pelo Conselho Tutelar que recebeu uma ligação do homem que afirmou ter matado a ex-companheira de 32 anos, o filho dela de 14 anos, e iria se matar em seguida.

Antes de chegar à residência do homem, os policiais viram duas meninas, de 2 e 4 anos, e um menino de 3 anos em frente a uma casa perto do local do crime. As equipes descobriram que as crianças são filhas da vítima e do homem.

Mãe e filho mortos

Na casa do suspeito do crime, os militares precisaram arrombar o imóvel, que estava trancado. O corpo do adolescente foi achado caído no chão da sala, com afundamento no crânio e um corte profundo na cabeça.

O corpo da mãe foi achado no quarto, em cima da casa, e também tinha cortes e afundamento no crânio.

O homem não foi achado na casa e os militares saíram para preservar a cena do crime. A perícia foi acionada e o homem foi localizado pela PM. As crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.

Um machado que pode ter sido utilizado no crime foi apreendido pela perícia. Os corpos foram levados pela funerária.

Histórico de brigas

Durante as diligências da ocorrência, a PM recebeu informações de que o casal tinha um histórico de brigas. Eles se separaram e ela foi morar em Desterro de Melo, e deixou as três crianças com o homem.

No dia do crime, a mulher teria ido à casa do ex-companheiro para visitar os filhos.

A PM segue em diligências para localizar o suspeito.