Uma batida frontal entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta na BR-267, em Bom Jardim de Minas, nessa terça-feira (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma jovem de 25 anos morreu no acidente. O motorista do carro, de 26 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Os militares disseram que o motorista estava com suspeita de fratura no membro inferior. O condutor do caminhão, de 48 anos, não sofreu ferimentos e estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram ao local.

Depois dos trabalhos, a rodovia ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A reportagem procurou o órgão e aguarda retorno.