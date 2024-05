A Polícia Militar em ação rápida, conseguiu prender o principal suspeito do assassinato de um homem de 34 anos, em Muriaé.

O Corpo do homem que era morador do Bairro Santo Antônio foi encontrado em uma estrada vicinal na Comunidade da Gameleira que liga Muriaé a Barão do Monte Alto.

Vitor era motoboy e atuou em vários estabelecimentos da cidade.

Desde o ocorrido, a Polícia Militar vinha fazendo levantamentos e incursões que os levaram até um menor de idade na região do Distrito de Cachoeira de Alegre. Fato que foi confirmado ao ser abordado e localizado com ele uma arma de fogo, do mesmo calibre das cápsulas encontradas no local do crime, além de algumas buchas de maconha.

Diante dos fatos e questionado, o menor contou que a arma havia sido entregue por um outro homem e que era ele, o autor dos disparos e que não tinha nenhuma ligação com o crime.

De posse das informações, o principal suspeito de ter executado a vítima foi localizado em um escadão do distrito, já tentando se evadir e com ele, ainda localizado em um dos seus bolsos, quatro papelotes de cocaína.

Todos os abordados, arma e todas as drogas apreendidas, foram encaminhados para a Cisp no centro da cidade para confecção da ocorrência, bem como consolidação de todas as informações e posteriormente levados para a Delegacia de Polícia Civil para andamento das demais providências.

Vale lembrar que o menor foi acompanhado de sua genitora e todos os procedimentos relativos ao Estatudo da Criança e do Adolescente foram fielmente obecedecidos.