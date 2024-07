Uma mulher, sem idade identificada, foi encontrada sem vida e com sinais de agressão física dentro de casa em Lima Duarte, na tarde dessa segunda-feira (15).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela estava no sofá com uma lesão corto-contusa e afundamento craniano na região temporal direita.

A reportagem solicitou informações às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.