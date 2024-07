Um motociclista, de 78 anos, morreu após cair e ser atropelado por um caminhão no cruzamento da Avenida Melo Viana com a Rua Virgílio de Melo Franco, no Centro de Cataguases, na tarde dessa segunda-feira (15).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que a vítima já estava sem sinais vitais quando a corporação chegou ao local. Conforme a ocorrência, o condutor do caminhão, que não apresentava sinais de embriaguez alcoólica ou de entorpecentes, foi apresentado à delegacia para maiores esclarecimentos.

A perícia esteve no local e liberou a via.

