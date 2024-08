Um homem, sem idade identificada, ficou ferido após uma batida entre um carro e uma bicicleta na Universidade Federal de Viçosa. O acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (6).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi socorrida com um ferimento no rosto e encaminhada ao Hospital São Sebastião.

A reportagem entrou em contato com a instituição e com a Polícia Militar e aguarda retorno.