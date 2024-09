Na tarde do último sábado (31), um incêndio atingiu a vegetação às margens da BR-267, na altura do km 10, em Leopoldina. As chamas se espalharam para o interior de uma propriedade rural, exigindo a atuação dos Bombeiros para controlar o fogo.

De acordo com a corporação, a equipe presente no local conseguiu conter as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para outras áreas. O incidente não deixou feridos.

Testemunhas no local não souberam informar a causa do incêndio.

