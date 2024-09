Um bebê que não teve a idade informada foi encontrado morto em uma casa no Centro de Rio Novo, na manhã desta segunda-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o corpo do bebê foi encontrado no chão pelo caseiro do local e o proprietário da casa não mora na cidade.

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados. A perícia está no local realizando os trabalhos de praxe.