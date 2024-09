Na madrugada dessa terça-feira (10), um homem, cuja idade não foi identificada, morreu após ser atropelado por um caminhão na entrada do município de Rodeiro.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe chegou ao local, o homem já estava sem vida, com múltiplas fraturas, principalmente no crânio.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que registrou o caso, para obter mais informações e aguarda retorno.