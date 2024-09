Na tarde dessa terça-feira (10), duas mulheres, de 23 e 42 anos, ficaram feridas após o carro em que estavam capotar em um barranco no Bairro Lima Dias, em Conselheiro Lafaiete. A causa do acidente não foi identificada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), as vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e, em seguida, encaminhadas ao Hospital Maternidade São José por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica.