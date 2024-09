Nessa quarta-feira (11), uma adolescente de 13 anos foi atropelada na Rua Joaquim Serafim Alves, no Bairro Santa Luzia, em Manhuaçu. A dinâmica do acidente não foi informada.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela foi socorrida com dores no abdômen e no membro inferior direito, além de dor na cabeça. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Hospital César Leite.