A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou a Operação Espólio, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão, relacionados às investigações do assassinato de Jucélio Garcia Carneiro, caseiro morto em uma fazenda no distrito de Bom Jesus.

As prisões ocorreram no bairro Bico Doce, em Muriaé. De acordo com o delegado de Homicídios, Dr. Glaydson Souza, o casal suspeito frequentava a propriedade, pois a esposa era uma das herdeiras do local, que estava envolvido em disputas por herança.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, o casal teria planejado inicialmente a morte de outra herdeira e do caseiro para resolver o conflito sobre os bens. No dia 29 de setembro, entre 17h35 e 17h45, dois adolescentes, um deles filho do suspeito, executaram Jucélio e aguardaram a chegada da mulher, que não apareceu. Em seguida, o grupo se dirigiu à casa da herdeira no bairro Porto Belo, também com a intenção de matá-la, mas não a encontraram.

Após o crime, os menores retornaram ao bairro Bico Doce e tentaram montar um álibi, afirmando que estavam em um shopping da cidade, mas essa versão foi rapidamente desmontada pela polícia.

As investigações indicam que o casal pretendia forjar um latrocínio para eliminar a inventariante, sendo a morte do caseiro uma forma de eliminar uma testemunha chave. O casal foi preso temporariamente e permanece à disposição da justiça na Delegacia de Polícia Civil de Muriaé. Os adolescentes envolvidos foram identificados e responderão na vara da infância e juventude. As investigações continuam.