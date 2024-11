Uma mulher, de 31 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa no último sábado (23), no Bairro Santa Edwiges, em Ubá. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado no chão da residência com perfurações de arma de fogo. Os militares tiveram acesso as câmeras de segurança e identificaram um homem, de 46 anos, que teria sido a última pessoa que entrou na casa.

Esse suspeito ainda não foi encontrado.

Casa | Encontrada | Morta | mulher | tiro