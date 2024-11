O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e atingiu uma casa na noite do último domingo (24), no Bairro Morro do Cipó em Além Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das janelas da casa foi atingida no momento do acidente. As vítimas foram retiradas do carro, imobilizadas e encaminhadas para o Hospital São Salvador. Os moradores da casa não ficaram feridos.