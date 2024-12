Um homem, de 24 anos, ficou ferido depois de uma queda de moto, na Avenida Castelo Branco, em Viçosa. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o homem foi socorrido com sangramento na boca após quebrar um dente e também com escoriações na perna esquerda. Ele recusou atendimento e não foi encaminhado ao hospital.